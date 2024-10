Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ablenkung im Visier der Polizei - Bilanz eines Kontrolltages

Bad Oeynhausen (ots)

(AB) Immer noch unterschätzen viele Fahrzeugführer die Gefahr der Handynutzung am Steuer. Unaufmerksamkeit und Ablenkung sind häufig Ursache für schwere Verkehrsunfälle. Zum Wochenstart sind bei einer Kontrolle in Bad Oeynhausen insgesamt 116 Verkehrsverstöße geahndet worden.

Präventionsmaßnahmen wie diese dienen dazu, die Verkehrsteilnehmer für die Gefahren von Ablenkung zu sensibilisieren und die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Daher lag das Augenmerk der Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes am Montag auf der Kanalstraße bei der Nutzung elektronischer Geräte während der Fahrt. Insgesamt fielen den Beamten bei der Kontrolle 17 Verkehrsteilnehmer auf, die ihr Mobiltelefon während der Fahrt vorschriftswidrig nutzten. Diese erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg.

Bei einer gleichzeitigen Überprüfung der gefahrenen Geschwindigkeit hielten die Gesetzeshüter rund 80 Fahrzeugführer an. Etwa die Hälfte der Raser musste ein Verwarngeld zahlen, auf die andere Hälfte kommt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu.

Eine 39-jährige Mercedes-Fahrerin war mit 77 Stundenkilometern anstatt der zulässigen 50 km/h auf der Kanalstraße unterwegs. Auf die Bad Oeynhausenerin kommt nun ein Bußgeld von 180 Euro und ein Punkt zu.

Weiterhin wurden fünf Missachtungen der Gurtpflicht, das Fehlverhalten zweier Radfahrer sowie andere diverse Verstöße festgestellt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell