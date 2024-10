Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zeuge nach Parkplatzunfall gesucht

Lübbecke (ots)

(AB) Eine Überraschung erlebte ein 67-jähriger Mann, als er am Montagabend (7. Oktober) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Bereich der Lübbecker Innenstadt zu seinem abgestellten Auto zurückkam. An der Windschutzscheibe seines Wagens fand er einen Zettel vor, mit dem ein anonymer Zeuge ihn auf eine mögliche Unfallflucht hinwies.

Der Espelkamper stellte seinen schwarzen Audi am Morgen gegen 8.30 Uhr auf dem Parkplatz des Marktkaufs an der Straße "Papendiek" ab. Gegen 19 Uhr kehrte er zurück und bemerkte einen handgeschriebenen Zettel. Ein anonymer Zeuge teilte ihm so seine Beobachtungen hinsichtlich eines Verkehrsunfalls sowie ein entsprechendes Kennzeichen mit. In der Folge entdeckte er in der Dunkelheit auch tatsächlich einen Schaden an der Heckstoßstange seines Fahrzeugs.

Die Streifenwagenbesatzung konnte die mutmaßliche Verursacherin kurze Zeit später ermitteln. Als die Beamten die Wohnschrift einer Seniorin aus Hüllhorst aufsuchten, die den Unfall möglicherweise nicht bemerkte, konnten sie gleichzeitig Beschädigungen an deren Mercedes feststellen.

Ob ein Zusammenhang besteht und es zu einer Berührung beider Fahrzeuge kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariates.

Die Polizei bittet den anonymen Hinweisgeber, der seine Nachricht auf einem Zettel mit besonderer Rückseite hinterlassen hat, sich zur Sachverhaltsklärung unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden. Zeugen, die ebenfalls Angaben zu dem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Marktkaufs machen können, sind ebenfalls aufgerufen, Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

