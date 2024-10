Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auf Ölspur ins Schleudern geraten

Lübbecke (ots)

(TB) Mutmaßlich aufgrund einer frischen Ölspur verlor am Dienstagmittag eine Autofahrerin die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen einen Baum.

Eine 19-Jährige befuhr gegen 13:30 Uhr die Hedemer Straße in Richtung Stockhausen. Ausgangs einer Rechtskurve verlor sie in Höhe des Kutscherdamm auf der nassen und mit einer Ölspur benetzten Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen und geriet ins Schleudern. Hierbei rutschte sie in den angrenzenden Graben und prallte dort in die Zaunanlage der dortigen Kläranlage sowie gegen einen Baum. Die Stemwederin wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt und zur ambulanten Behandlung dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt. Der Fiat musste geborgen und abgeschleppt werden. An der Unfallstelle wurde auch der Verursacher der kurz zuvor entstandenen Ölspur angetroffen. Ursächlich war ein Defekt an dessen Mercedes Sprinter. Die Feuerwehr sicherte die Ölspur zunächst ab. Anschließend übernahm eine Spezialfirma die Reinigung der Straße.

