POL-HB: Nr.: 0750 --Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Kamphofer Damm Zeit: 27.11. bis 28.11.24 Ein 23 Jahre alter Autoaufbrecher entwendete in der Nacht zu Donnerstag hochwertiges Werkzeug aus zwei Firmenwagen in Woltmershausen. Mit Hilfe einer App konnte die Beute geortet und der 23-Jährige vorläufig festgenommen werden. Der junge Mann brach in der Nacht ...

mehr