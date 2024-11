Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versammlung erfordert Polizeieinsatz

Landau (ots)

Am 09.11.2024 fand zwischen neun Uhr und 13 Uhr auf dem Danziger Platz in Landau ein Infostand der Grünen sowie eine Versammlung zum Gedenken der Opfer des Nationalsozialismus statt. In der Spitze erschienen hierzu insgesamt etwa 150 Teilnehmer. Parallel war auf dem Danziger Platz ein Infostand der Alternative für Deutschland genehmigt. Noch vor Aufbau des Infostandes kam es aufgrund des unangekündigten Erscheinens von circa 50 Personen aus der antifaschistischen Szene zu Blockadeaktionen, die den Aufbau des Infostandes behinderten und ein polizeiliches Einschreiten erforderten. Der Leiter dieser unangemeldeten Versammlung, die letztlich gewaltfrei verlief, muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz verantworten.

