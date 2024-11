POL-PDLD: Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Fußballfans

Lingenfeld (ots) - Im Verlauf des Nachmittags vom 08.11.24 wurde versucht in ein Wohnhaus in der Kolpingstraße, Lingenfeld, einzubrechen. Die unbekannten Täter konnten sich jedoch keinen Zutritt zum Wohnanwesen verschaffen und es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von 3000EUR. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274/9580 oder ...

