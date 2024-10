Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Drohschreiben an mehreren Schulen

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Freitagmorgen (11.10.2024) wurden an drei Schulen (Goetheschule, Carl-Bosch-Gymnasium und Gräfenauschule) in Ludwigshafen Drohschreiben aufgefunden. Experten des Landeskriminalamtes analysierten die Schreiben. Im Ergebnis ist nicht von einer Ernsthaftigkeit der Drohungen auszugehen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, da Bombendrohungen Straftaten darstellen, die grundsätzlich dazu geeignet sind, eine erhebliche Verunsicherung in der Bevölkerung hervorzurufen. Hinzu kommen mögliche Kosten für polizeiliche Einsatzmaßnahmen.

In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Drohungen gegen Schulen. Der sensible und wohl überlegte Umgang mit Drohungen dieser Art ist wichtig. Erste Maßnahme nach Erhalt einer solchen Drohung sollte es daher immer sein, die Polizei unverzüglich über die Notrufnummer 110 zu alarmieren.

