POL-PPRP: Dannstadt-Schauernheim - Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Ludwigshafen (ots) - Ein 13-Jähriger fuhr am Mittwochabend (09.10.2024, gegen 18:30 Uhr) auf dem Fuß- und- Radweg neben der Oderstraße. In einer Kurve verlor er die Kontrolle und stürzte. Das Kind erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Ghislaine Wymar Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: ...

