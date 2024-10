POL-PPRP: 13-Jähriger stürzt mit Fahrrad

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochmittag (09.10.2024, gegen 13:30 Uhr) kam einem 20-Jährigen beim Einkaufen im Aldi-Markt in der Industriestraße sein Smartphone abhanden. Vermutlich wurde es während des Einkaufs aus der Jacke des Heranwachsenden gestohlen. Verdächtige Personen o.ä. hatte der Mann nicht wahrgenommen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail ...

mehr