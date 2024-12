POL-HB: Nr.: 0752 --Vorsicht Falle!

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Oberneuland, OT Oberneuland, Heinrich-Baden-Weg Zeit: 30.11.24, 19.30 Uhr

Ein 37-jähriger Mann wurde am Samstagabend in Oberneuland in eine Dating-Falle gelockt. Er hatte sich über ein soziales Netzwerk mit einer Frau zu einem Treffen am Achterdieksee verabredet. Doch statt der vermeintlichen Bekanntschaft erwarteten ihn drei maskierte Männer, die ihn attackierten.

Die Täter, die mit Skimasken, einem Messer und einem Schlagring ausgerüstet waren, griffen den Mann an, schlugen ihn und forderten die Herausgabe von Wertsachen. Erst als zwei Radfahrer den Tatort passierten, ließen die Angreifer von ihrem Opfer ab und flüchteten ohne Beute. Der 37-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen.

Die Täter konnten bislang lediglich als dunkel gekleidet beschrieben werden. Die Polizei Bremen bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den Tätern geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

Tipps der Polizei Bremen für sichere Treffen mit Online-Bekanntschaften:

Verabreden Sie sich an einem öffentlichen Ort, beispielsweise in einem Café oder Restaurant, und meiden Sie abgelegene Gegenden. Informieren Sie eine vertraute Person über Zeit und Ort des Treffens. Planen Sie Ihre An- und Abreise selbst, um unabhängig zu sein. Treffen Sie sich nie in einer privaten Wohnung oder an einem Ihnen unbekannten Ort.

