POL-HB: Nr.: 0749 --Weiterer Haftbefehl im Mordfall

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Osterstraße Zeit: 01.12.2024, 2 Uhr Ein bewaffneter Räuber überfiel in der Nacht zu Sonntag eine Spielothek in der Bremer Neustadt und erbeutete Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt und prüft Zusammenhänge mit einer ähnlichen Tat am vergangenen Donnerstag, siehe hierzu auch die Pressemeldung 744. Der maskierte Mann betrat gegen 2 Uhr die Spielothek in der ...

mehr