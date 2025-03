Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Porscheplatz hat sich am Donnerstagnachmittag (06.03.2025) ein 37 Jahre alter Fahrradfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Ein 33 Jahre alter VW-Fahrer war mit seinem Auto gegen 13.30 Uhr in der Schwieberdinger Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Am Kreisverkehr geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr teilweise in den Grünstreifen. Daraufhin fuhr der 37-Jährige in Richtung einer Fußgängerampel, an der sich eine 28 Jahre alte Frau mit ihrem E-Scooter und ein 37-Jähriger mit seinem Fahrrad befanden. Der 28-Jährigen gelang es, zur Seite zu springen, bevor der VW über den E-Scooter, gegen das Fahrrad und den Ampelmasten fuhr. Der Schaden beträgt mehrere 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

