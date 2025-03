Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannte stehlen Kompletträder aus Tiefgarage - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte haben über das vergangene Wochenende (28.02. bis 03.03.2025) zwei komplette Radsätze aus einer Tiefgarage am Jörg-Zink-Platz gestohlen. Die Diebe gelangten auf unbekannte Weise in die Tiefgarage und stahlen zwischen Freitag und Montag einen kompletten Radsatz für einen BMW im Wert von rund 2.500 Euro. In einem weiteren Fall stahlen die Diebe am Samstag (01.03.2025), zwischen 11.00 Uhr und 12.10 Uhr einen Radsatz für einen Audi. Beide Radsätze waren in der Tiefgarage gelagert und nicht gesichert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

Präventionstipps der Polizei:

-Melden sie Verdächtige Personen in oder im Bereich der Tiefgaragen der Polizei -Lagern sie keine Reifen oder Kompletträder ohne Sicherung in der Tiefgarage. Diese sollten in einem nur dem Besitzer zugänglichen Ort (Kellerraum, Kellerabteil oder Garage) gelagert werden. -Warten sie, bis das Tor bei der Ein- und Ausfahrt vollständig geschlossen ist. -Haupt- und Nebeneingangstüren zur Tiefgarage sollten stets verschlossen und nur mit Schlüssel zu öffnen sein (Tag und Nacht).

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell