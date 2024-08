Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Brand eines Containers

Freiburg (ots)

Ein brennender Container wurde der Polizei am Freitag, 16.08.2024 gegen 12.20 Uhr in der Gartenstraße gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten an. Der Container war in Vollbrand und es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die Flammen auf eine angrenzende Thujahecke übergreifen. Die Feuerwehr Jestetten löschte den Brand und der Container wurde von einer Firma abgeholt. Es entstand kein Sachschaden. Die mögliche Brandursache ist unklar. Neben der Polizei war die Feuerwehr Lottstetten mit zwei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell