Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Cannabis-Plantage entdeckt - Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (05.03.2025) einen 46 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten befanden sich wegen Durchsuchungsmaßnahmen in anderer Sache (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 06.03.2025 unter https://t1p.de/pued0) im Treppenhaus, als der Tatverdächtige an ihnen vorbei in den Keller ging. Von dort hatten die Beamten bereits starken Marihuanageruch wahrgenommen. Nachdem sie beobachteten, wie der 46-Jährige zwei Marihuanapflanzen mutmaßlich zu verstecken versuchte, sprachen sie ihn an und entdeckten kurz darauf in einem Kellerabteil, das von dem Tatverdächtigen genutzt wird, unter anderem eine Cannabis-Aufzuchtanlage mit 20 Pflanzen, mehrere Gramm Crystal Meth, mehrere Ecstasy-Tabletten, über 100 Gramm Amphetamin sowie Gold und Silber im Wert von mehreren Tausend Euro und rund 20.0000 Euro Bargeld. Der 46-Jährige leistete bei seiner Festnahme Widerstand und unternahm einen Fluchtversuch. Der Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde im Laufe des Donnerstags (06.03.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und den 46-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Seine 65 Jahre alte Mitbewohnerin setzten die Beamten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

