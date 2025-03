Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bei Streit leicht verletzt - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart - Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (07.03.2025) einen 50 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, bei einem Streit am Marienplatz einen 15-Jährigen mit einer Glasflasche leicht verletzt zu haben. Ersten Ermittlungen zufolge gerieten gegen 22.50 Uhr zwei Jugendliche in Streit und schlugen auf dem Boden liegend aufeinander ein. Der 50-Jährige soll sich dann eingemischt und dem Jugendlichen mutmaßlich mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen haben. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den leicht verletzten Jugendlichen. Der Tatverdächtige mit bosnischer Staatsangehörigkeit wurde am Samstag (08.03.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte und den 50-jährigen Wohnsitzlosen in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Zeugen werde gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

