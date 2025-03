Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (08.03.2025) hat sich eine 81 Jahre alte Fußgängerin schwere Verletzungen zugezogen. Ein 49 Jahre alter Fahrer eines Klein-Lkw war gegen 21:25 Uhr in der Olgastraße unterwegs und bog nach rechts in die Charlottenstraße ab. Hierbei übersah er offenbar die 81-jährige Fußgängerin, die die Charlottenstraße ebenfalls bei Grünlicht überquerte und stieß mit ihr zusammen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt mehrere 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

