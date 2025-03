Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Betrunken auf dem Fahrrad, Einbruch in Einfamilienhaus, dubioser Unfall bei Wertheim, alkoholbedingt auf Abwegen, Verkehrskontrolle in Höhe Tauber-Franken-Halle

Main-Tauber-Kreis (ots)

Niederstetten: Über zwei Promille auf dem Fahrrad

Wenn man sich kaum noch auf den Beinen halten kann ist es keine gute Idee das Fahrrad zu nehmen. Diese Erfahrung machte ein Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen zwei Uhr in Niederstetten. Der Radfahrer fiel einer Streife, mit deutlichen Schlangenlinien fahrend, zwischen Rinderfeld und Niederstetten auf. Gestoppt konnte der Mann erst einige Meter später auf dem Verbindungsweg nach Wermutshausen. Ein Alkoholtest ergab eine Beeinträchtigung von knapp über zwei Promille, sodass in der Folge eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Nun werden zudem führerscheinrechtliche Maßnahmen geprüft.

Lauda: Einbruch in Einfamilienhaus

Durch das gewaltsame Öffnen einer Terassentür an einem Einfamilienhaus in der Laudaer Julius-Echter-Straße, verschafften sich Unbekannte zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, Zutritt zu diesem. Im Inneren wurden alle Räumlichkeiten aufgesucht und durchwühlt. Gefunden haben die Einbrecher einen geringen Bargeldbetrag sowie ein elektronisches Kleingerät. Zeugen die zum genannten Zeitpunkt in Lauda verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Wertheim: Dubioser Vorfall beschäftigt die Polizei, Zeugen gesucht

Fünf dunkel gekleidete Personen sollen am Freitag, kurz vor Mitternacht, zwischen Wertheim und Nassig, entlang der Landesstraße 507, der Miltenberger Straße, kurz nach der Einmündung nach Ödengesäß, gestanden sein und einen Gegenstand in Richtung eines vorbeifahrenden VW Tiguan geworfen haben. Anschließend sollen die Personen über eine Wiesenfläche in Richtung Ödengesäß geflüchtet sein. Der Fahrer des Tiguans will die Personengruppe mit seinem VW verfolgt haben und ebenfalls über die Wiese gefahren sein. Ein dortiger Wassergraben stoppte sein Vorhaben jedoch und das Fahrzeug fuhr sich fest. Möglicherweise wurde aus der Personengruppe eine Radkappe auf die Fahrbahn geworfen.

Um den Vorfall aufklären zu können, sucht die Polizei Wertheim nun Zeugen. Wer hat möglicherweise kurz vor Mitternacht beim Vorbeifahren eine Personengruppe zwischen Nassig und Wertheim gesehen? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegengenommen.

Boxberg: Alkoholbedingt auf Abwegen

Auf ihrer Fahrt von Ahorn in Richtung Boxberg auf der Autobahn 81, kam eine 37-Jährige am Sonntagabend von der Fahrbahn ab und fuhr auf einem sich neben der Autobahn befindlichen Waldweg weiter. Dieser führte in ein angrenzendes Waldstück. Dort kollidierte der VW mit einem Baum, sodass die Irrfahrt beendet wurde. Knapp über zwei Promille brachte der Alkoholtest bei der durch den Unfall leichtverletzten Fahrerin zu Tage. Es folgten eine Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins. Für die Bergung des Fahrzeuges musste der rechte Fahrstreifen der Autobahn für eine dreiviertel Stunde gesperrt werden. Der Schaden am VW wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren Schweigern und Unterschüpf waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften an der Unfallstelle.

Lauda-Königshofen: Verkehrskontrolle in Höhe Tauber-Franken-Halle

Am vergangenen Freitag kontrollierten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes Tauberbischofsheim in der Hauptstraße in Lauda-Königshofen und dort im Bereich der Tauber-Franken-Halle den Verkehr. Zwischen 9:30 Uhr und 11:45 Uhr mussten zahlreiche Verstöße beanstandet werden. 19 Verstöße gegen die Fahrpersonalverordnung, einmal ohne erforderliche Zulassung, zwei Verstöße gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, zweimal erlosch aufgrund der Kontrolle die Betriebserlaubnis an den Fahrzeugen und einmal wurde wegen eines mutmaßlichen Sozialleistungsbetrugs und dem Verdacht der Schwarzarbeit angezeigt. Hinzu kamen weitere Ordnungswidrigkeiten aufgrund verschiedener Verstöße. In einem Fall untersagten die Beamten einem Verkehrsteilnehmer die Weiterfahrt. Insgesamt wurden 260 Euro Sicherheitsleistung erhoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell