POL-HN: Öhringen-Untermaßholderbach: Fahrzeug überschlägt sich bei Autorallye - Fahrer und Beifahrerin schwer verletzt

Heilbronn (ots) - Bad Friedrichshall: Raubüberfall in Wohnung - Zeugen gesucht Am Donnerstag zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr drangen zwei Unbekannte gewaltsam in eine Wohnung in der Südstraße in Bad Friedrichshall ein. Die Bewohner, eine 48-Jährige und ihr 21-jähriger Sohn, wurden bedroht und geschlagen. Die Täter entwendeten Bargeld, Schmuck und einen E-Roller. ...

mehr