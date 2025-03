Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Raub, versuchter Raub und Raser in Innenstadt

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall: Raubüberfall in Wohnung - Zeugen gesucht Am Donnerstag zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr drangen zwei Unbekannte gewaltsam in eine Wohnung in der Südstraße in Bad Friedrichshall ein. Die Bewohner, eine 48-Jährige und ihr 21-jähriger Sohn, wurden bedroht und geschlagen. Die Täter entwendeten Bargeld, Schmuck und einen E-Roller. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ein Zeuge beobachtete gegen 08:30 Uhr zwei verdächtige Personen in Tatortnähe, die später mit einer dritten Person nahe des Bahnhofs gesehen wurden. Zudem wurde könnte hellblauer Audi A3, älteren Baujahrs, im Zusammenhang mit der Tat stehen. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: Männlich, etwa 30 bis 35 Jahre alt, ca. 172 bis 175 cm groß, normale Statur, schwarze lockige Haare mit kurz rasierten Seiten, leichter Oberlippenbart, dunkler Teint. Trug einen schwarzen Jogginganzug und sprach akzentfreies Deutsch. Täter 2: Männlich, etwa 185 cm groß, sehr schlank, schwarze Hautfarbe, bekleidet mit schwarzer Jeans und dünner Sommerjacke. Möglicher dritter Tatverdächtiger: Männlich, ca. 170 bis 180 cm groß, blonde Haare, dunkelblonder/grau-melierter Bart, bekleidet mit schwarzer Sommerjacke und weißem T-Shirt. Zeugen, die verdächtige Personen oder den beschriebenen Pkw zwischen 08:30 Uhr und 11:30 Uhr im Bereich Südstraße oder Bahnhof Bad Friedrichshall gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 071311044444 beim der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Heilbronn-Sontheim: Versuchter Raub in Schuhgeschäft

Am Donnerstag gegen 14:10 Uhr betrat ein Unbekannter ein Schuhgeschäft in der Staufenbergstraße in Heilbronn-Sontheim und hielt sich zunächst hinter einem Regal auf. Plötzlich trat er mit einem Messer in der Hand hervor, lief in Richtung Kassenbereich und forderte unter Drohung mit der Waffe Geld. Der Angestellte reagierte schnell, griff zu einem Schuhlöffel und schlug dem Täter auf die Hand. Daraufhin flüchtete der Mann ohne Beute zu Fuß. Er wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt, 170 cm groß, mit dunklen kurzen Haaren und unauffälliger Kleidung beschrieben. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 071311044444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Rücksichtsloser Mercedes-Fahrer in Innenstadt unterwegs - Zeugen gesucht

Nachdem ein Mercedesfahrer am frühen Sonntagmorgen durch sein rücksichtsloses Fahrverhalten auffiel (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5984192) sucht die Polizei nun Zeugen oder Verkehrsteilnehmer die hierdurch gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell