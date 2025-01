Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Bühl (ots)

Am Donnerstagabend verschafften sich bislang noch unbekannte Einbrecher Zutritt zu einem Wohngebäude in dem "Schleifhaltweg". Augenscheinlich wurde zwischen 19:10 Uhr und 19:45 Uhr die Balkontür des Anwesens von den Einbrechern aufgehebelt. Im Anschluss daran sollen die Täter sich in das Innere des Anwesens begeben und einen Möbeltresor sowie Schmuck und andere Wertsachen entwendet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll Diebesgut im vierstelligen Bereich entwendet worden sein. Die Polizeibeamten des Reviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 zu melden.

/lu

