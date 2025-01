Offenburg (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern in einer Unterkunft in der Lise-Meitner-Straße. Nach ersten Erkenntnissen schlug und bedrohte gegen 01:30 Uhr ein 27-Jähriger einen 50-jährigen Mann. Um weitere Streitigkeiten zu verhindern musste der 27-Jährige eine Nacht in Gewahrsam auf dem ...

