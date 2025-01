Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Verkehrsunfall

Achern (ots)

Aufgrund eines missglückten Überholmanövers kam es am Mittwochnachmittag auf der L87 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 84-Jähriger mit seinem BMW gegen 14 Uhr die L87 von Achern in Richtung Freistett. Offenbar scherte der BMW Fahrer zum Überholen aus und übersah dabei eine entgegenkommende 62-jährige VW-Fahrerin. Die Lenkerin des VW wich ersten Ermittlungen zufolge nach rechts in eine Leitplanke aus und kollidierte sowohl mit der Fahrbahnbegrenzung als auch teilweise mit dem entgegenkommenden BMW. Bei der Kollision verletzten sich beide Autofahrer leicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn zwei Stunden voll gesperrt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro beziffert.

