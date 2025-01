Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Drogenfahrt endet im Widerstand

Offenburg (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es im Anschluss an eine Fahrzeugkontrolle zu einer Verfolgungsfahrt, nach welcher der 35-jährige Flüchtige zusätzlich Widerstand leistete. Gegen 15:00 Uhr befuhr der Lenker eines Mercedes den Drosselweg und missachtete beim Abbiegen in den Habichtweg das Rotzeichen der dort befindlichen Ampelanlage, wie durch die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg beobachtet werden konnte. Der Fahrzeuglenker sollte an der nächstgelegenen Haltemöglichkeit kontrolliert werden. Beim Herantreten der Beamten an seinen Wagen beschleunigte er das Auto und fuhr davon. Die Streifenbeamten setzten umgehend die Verfolgung ein. Ein Ende fand die Verfolgung im Drosselweg, wo der 35-Jährige seine Flucht fußläufig fortsetzte. Dort konnte er von den Beamten ergriffen werden. Bei der anschließenden vorläufigen Festnahme zeigt sich der Mann uneinsichtig und versuchte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen der Beamten zu wehren. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Weitere Überprüfungen des Mercedes-Lenkers ergaben, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und er noch unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Den 35-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

