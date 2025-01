Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Pedelecs entwendet

Lahr (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es zum Diebstahl zweier Pedelecs aus einem Fachhandel in der Breisgaustraße. Laut Angaben eines Zeugen sollen hierbei zwei noch Unbekannte gegen 15:00 Uhr beide Räder entwendet haben. Die Pedelecs sollen mit anderen Rädern gemeinsam im Werkstatteingang mittels Seilschloss gesichert gewesen sein. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich bei den Fahrraddieben um zwei männliche Personen handeln. Laut Zeugenaussagen trug einer der beiden einen dunklen 3-Tage-Bart. Der weitere Fahrraddieb soll einen blassen Teint haben und mit einer dunkelgrünen Jacke bekleidet gewesen sein. Der Gesamtschaden des Diebstahls beläuft sich auf rund 7.100 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder nähere Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei den Polizeibeamten des Polizeireviers Lahr unter der Rufnummer: 07821 277-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell