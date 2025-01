Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Vimbuch, Balzhofen - Diebstahlserie geklärt

mutmaßlicher Täter ermittelt/ NACHTRAGSMELDUNG

Bühl, Vimbuch, Balzhofen (ots)

Die Ermittlungen der Beamten des Polizeirevier Baden-Baden und Bühl haben mittlerweile zur Identifizierung eines mutmaßlich an der Diebstahlserie aus Pkw in Vimbuch und Balzhofen beteiligten Jugendlichen geführt. Der 16-Jährige steht auch im Verdacht am damaligen Autodiebstahl beteiligt gewesen zu sein. Im Zuge einer Fahrt des Tatverdächtigen mit dem entwendeten Fahrzeug, wurde der Fort Kuga am 18.10.2024 gegen 18 Uhr von einer Bekannten der Geschädigten gesichtet. Dank einer unmittelbar eigeleiteten polizeilichen Fahndung, konnte der Pkw auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Ooser Sophienstraße festgestellt werden. Beim Eintreffen der Beamten flüchtete der Jugendliche zwar fußläufig, konnte aber in der Westendstraße von den Polizisten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die zurückliegenden Wochen waren nun davon geprägt festzustellen, wer der Beteiligten welche Rolle bei dem Diebstahl des Fahrzeugs gespielt hat. Die Auswertungen mehrerer Mobiltelefone sowie diverse Vernehmungen erhärteten zuletzt den Verdacht gegen den 16 -jährigen Polizeibekannten. Gegen ihn wird nun wegen des Verdacht des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Die polizeilichen Recherchen zu den anderen Jugendlichen dauern derweil an.

Ursprungsmeldung vom 18.10.2024

Bühl, Vimbuch, Balzhofen - Mehrere Autos aufgebrochen / PKW entwendet

Mehrere Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen ereigneten sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Ortschaften Vimbuch und Balzhofen. Unbekannte Täter machten sich im Bühler Stadtteil Vimbuch im Langmattenweg, in der Schwarzachstraße sowie in der Weidmattenstraße an teilweise unverschlossenen PKW zu schaffen oder schlugen Scheiben an diesen ein. Aus dem Innenraum entwendeten die Unbekannten darin aufbewahrte Geldbeutel samt Bargeld du Dokumenten. Im Ortsteil Balzhofen haben die bislang Unbekannten gleich doppelt in der Schuttheißenstraße zugeschlagen. Hierbei haben die Täter die Seitenscheiben eines PKW aufgebrochen und auch hier einen Geldbeutel entwendet. Darüber hinaus wurde ein unverschlossener PKW der Marke Ford Kuga, sowie sich darin befindliche Wertgegenstände gestohlen. Der Wert des PKW, der offenbar mit dem darin befindlichen Schlüssel entwendet wurde, beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Die Tatzeiten der mutmaßlichen Serie erstrecken sich hierbei von Donnerstag 19:30 Uhr bis Freitag 4:00 Uhr. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können unter der Telefonnummer 07223 99097-0 um Hinweis.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang eindringlich:

Lassen Sie in Ihrem Fahrzeug keine Wertgegenstände zurück. Diebe kennen alle vermeintlich sicheren Verstecke in einem Auto. Verschließen Sie darüber hinaus ihr Fahrzeug immer, auch wenn Sie es nur kurz verlassen.

