Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Fahrer verliert Bewusstsein++Alkoholisiert Unfall gebaut++Einbruch in Wohnung++Gasaustritt bei Pkw++Weiterer Brand einer Trafostation++Radfahrer stoßen zusammen+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Fahrer verliert Bewusstsein+ Dörverden. Auf der Ahneberger Straße kam es am Dienstagmorgen, gegen 07.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide Insassen verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt der 67-jährige Fahrer einen medizinischen Notfall und verlor das Bewusstsein. Seine 47-jährige Beifahrerin versuchte, das Steuer zu übernehmen, konnte in einer Kurve ein Abkommen des Pkw von der Fahrbahn allerdings nicht verhindern. Im Seitenraum stieß der Kia mit einem Baum zusammen. Die Beifahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie und der 67-Jährige kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Der Pkw wurde im Anschluss abgeschleppt.

+Alkoholisiert Unfall gebaut+ Dörverden. Ein 56 Jahre alter Fahrer verursachte am Dienstag gegen 12.30 Uhr einen Unfall im Riedaer Weg. Er verlor während der Fahrt die Kontrolle über sein Fahrzeuggespann und schleuderte in den Seitenraum. Zuvor hatte er auf dem Weg Teile seiner Ladung verloren. Der Skoda mit Anhänger musste anschließend abgeschleppt werden. Bei dem 56-Jährigen ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,6 Promille. In der Folge wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Wohnung+ Osterholz-Scharmbeck. Unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag, zwischen 06 und 16 Uhr, auf bislang unbekannte Weise Zugang in eine Wohnung in der Berliner Straße. Die Täter entwendeten diverses Mobiliar sowie ein Fahrrad aus dem Keller und ein Motorrad der Marke Honda. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Gasaustritt bei Pkw+ Worpswede. Einen länger andauernden Feuerwehreinsatz gab es am Dienstagnachmittag gegen 12.50 Uhr bei einer Tankstelle in der Ostendorfer Straße. Aus einem Pkw trat nach einem Tankvorgang Erdgas aus.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 44-jähriger Mann seinen Pkw an der Tankstelle mit Erdgas betankt. Anschließend nahmen Zeugen Gasgeruch von dem Fahrzeug wahr und vermuteten, dass Gas aus dem Fahrzeug austritt. Sie wählten daraufhin den Notruf. Das Tankstellengelände sowie die umliegenden Straßen wurden vorsorglich abgesperrt.

Eine Überprüfung der Feuerwehr bestätigte den Gasaustritt aus dem Pkw. Eine Rückmeldung einer Fachwerkstatt ergab, dass das Gas überwacht ausströmen muss und der Gasaustritt nicht unterbunden werden kann. Im Verlauf des Einsatzes wurde der Tank des Pkw schließlich ausgebaut und kontrolliert entleert. Der Pkw wurde anschließend abgeschleppt.

Die Sperrung des Sicherheitsbereichs dauerte bis ca. 21.30 Uhr an. Im Rahmen des Einsatzes äußerte ein Verkehrsteilnehmer seine Unzufriedenheit mit der Sperrung und sprach Beleidigungen gegen eine Einsatzkraft der Feuerwehr aus. Gegen den 63-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

+Weiterer Brand einer Trafostation+ Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagmorgen kam es zu einem weiteren Brand einer Trafostation im Stadtgebiet von Osterholz, diesmal in der Hauptstraße. Die Station hatte aus bislang ungeklärter Ursache angefangen zu brennen und einen Stromausfall in dem Gebiet verursacht. Das Feuer musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Hinweise zu der Brandentstehung können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

+Radfahrer stoßen zusammen+ Lilienthal. An der Kreuzung des Jan-Reiners-Wegs und der Moorhauser Landstraße stießen am Dienstagnachmittag ein 80-jähriger Fahrradfahrer und eine 72-jährige Fahrerin eines Pedelecs zusammen.

Der 80-Jährige hatte an der Kreuzung die Vorfahrt der 72-Jährigen missachtet und sie war zu Fall gekommen. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und brachte die 72-Jährige zusammen mit dem anderen Fahrradfahrer in das nahegelegene Krankenhaus. Ein Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.

