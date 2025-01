Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Küchenbrand mit schwerverletzter Person+

Landkreis Verden (ots)

Dörverden. Am Montagmittag, gegen 11.40 Uhr, kam es in der Ratsstraße zu einem Küchenbrand in einem Zweiparteienhaus. Eine 86-jährige Bewohnerin wurde schwer und zwei Ersthelfer leicht verletzt. Sie kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen war aus bislang ungeklärter Ursache die Küche im Erdgeschoss in Brand geraten. Zwei Nachbarn bemerkten eine starke Rauchentwicklung aus dem Haus und schauten daraufhin bei ihrer Nachbarin nach. Sie konnten die 86-Jährige aus dem Haus holen, wobei sie Rauch einatmeten und informierten anschließend die Feuerwehr.

Das Feuer breitete sich im Untergeschoss aus und wurde im Verlauf von der Feuerwehr gelöscht. Beide Wohnungen in dem Haus sind derzeit nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell