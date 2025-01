Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Mann verletzt aufgefunden++Auseinandersetzung vor Bar+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Mann verletzt aufgefunden+ Verden. In der Hospitalstraße stellten Beamte der Polizei Verden am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr einen 40 Jahre alten Mann fest, der eine Verletzung im Gesicht aufwies und stark blutete. Der Mann kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen zwei unbekannte Männer den 40-Jährigen in der Nähe des Bahnhofs angesprochen und seine Wertsachen gefordert haben. Nachdem er sich geweigert hatte, die Sachen auszuhändigen, soll ihn einer der Täter mit einer Glasflasche geschlagen haben. Anschließend entfernten sich die Täter ohne Diebesgut.

Zeugen, welche die Tat möglicherweise beobachtet oder Hinweise zu den Tätern haben, werden gebeten, sich unter 04231-8060 bei der Polizei Verden zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Auseinandersetzung vor Bar+ Osterholz-Scharmbeck. Vor einer Bar in der Bahnhofstraße verletzte ein bislang unbekannter Täter am Sonntagmorgen einen 18-Jährigen. Zwischen 00 Uhr und 01 Uhr schlug der Täter auf den 18-Jährigen ein, nachdem dieser einen Streit zwischen dem Täter und einem weiteren unbekannten Mann schlichten wollte.

Nach bisherigen Informationen griffen mehrere Zeugen ein und trennten den Täter von dem 18-Jährigen. Die Zeugen der Auseinandersetzung und Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell