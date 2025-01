Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Scheinwerfer gestohlen++Brand eines Hühnerstalls++Trafostation gerät in Brand++Baum stürzt auf Fahrbahn+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Scheinwerfer gestohlen+ Dörverden. In der Bahnhofstraße stahlen bislang unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag, 16 Uhr bis Montag, 10.30 Uhr, Scheinwerfer aus einem Mercedes. Sie schlugen eine Scheibe ein und konnten sich darüber Zugang zur Motorhaube und dem Motorraum verschaffen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet oder Hinweise haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Dörverden unter 04234-943960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Brand eines Hühnerstalls+ Osterholz-Scharmbeck. In der Hafenstraße geriet am Montagabend, gegen 21.40 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache ein Hühnerstall in Brand. Im Verlauf griff das Feuer auf mehrere angrenzende Garagen über.

Die Bewohner bemerkten am Abend Feuer aus dem Stall und wollten dieses zunächst selbstständig löschen. Als sie den bereits ausgedehnten Brand feststellten, wählten sie den Notruf und informierten die Feuerwehr. Diese konnte den Brand löschen, der Stall und die Garagen wurden jedoch stark beschädigt.

Eine Gefahr, dass das Feuer auf das Wohnhaus übergriff, bestand nicht. Der entstandene Schaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, Hinweise der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Trafostation gerät in Brand+ Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht kam es in der Buschhausener Straße zu einem Brand einer Trafostation. Mitarbeiter der Stadtwerke hatten sich nach einem Stromausfall im Stadtgebiet nach der Ursache gesucht und bei der Überprüfung der Station war diese nach bisherigen Erkenntnissen in Brand geraten. Die Mitarbeiter blieben dabei unverletzt.

Die Feuerwehr musste anrücken und den Brand ablöschen. Noch in der Nacht konnte die Stromversorgung wieder hergestellt werden.

+Baum stürzt auf Fahrbahn+ Vollersode. Eine 23-jährige Autofahrerin wurde am Montagabend von einem umstürzenden Baum auf der Friedensheimer Straße überrascht. Gegen 18.45 Uhr stürzte der Baum vor ihrem Pkw auf die Fahrbahn und sie fuhr trotz Bremsung gegen den Baum. An ihrem Audi entstand Sachschaden. Die Feuerwehr musste den Baum anschließend von der Fahrbahn entfernen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell