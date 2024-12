Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Angezeigte Körperverletzung in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Bereits am 17.11.2024 soll es in der Zeit von 04:00 Uhr bis 06:00 Uhr zu einer Körperverletzung im Stadtgebiet von Cuxhaven gekommen sein. Das Opfer, ein 41-jähriger Cuxhavener, habe hierbei schwerere Verletzungen im Gesicht erlitten, unter anderem eine gebrochene Nase und einen gebrochenen Kiefer. Zu der Anzeige konnten erst am heutigen Tag weitere Informationen erlangt werden, welche jedoch weiterhin sehr vage sind.

Das Opfer hatte angegeben, dass es nach der Tat von einem Taxifahrer nach Hause gefahren worden sei, jedoch nicht, wo genau er abgeholt wurde. Des Weiteren hätte er sich vorher in einer Kneipe in der Poststraße befunden und sei noch bei der Sparkasse in der Rhodestraße gewesen.

Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor. Daher bitten wir dringend Zeugen, z.B. den Taxifahrer oder die Taxifahrerin, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell