POL-CUX: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Sonntagabend (01.12.2024) kam es gegen 21:00 Uhr in der Meyerstraße in Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Cuxhavener striff hierbei mit seinem PKW beim Fahrstreifenwechsel den PKW einer 19-jährigen Cuxhavenerin.

Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Vortest war vor Ort nicht möglich. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

