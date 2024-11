Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf - Motorroller entwendet? (Lichtbild in Anlage)

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Beverstedt / Hollen - Am 29.11.2024, gegen 11:20 Uhr, wurde durch eine Anwohnerin ein herrenloser Motorroller der Marke Gilera, Typ Runner, in Schwarz ohne Versicherungskennzeichen auf ihrem Grundstück festgestellt. Bei einer anschließenden Überprüfung konnte der Roller durch die Polizei keiner Person zugeordnet werden. Im späteren Verlauf erschien jedoch ein 15-jähriger aus der Gemeinde Beverstedt bei dem Roller und gab sich als vermeintlicher Eigentümer zu erkennen. Er machte dubiose Angaben, wie er das Eigentum an dem Roller erlangt habe, konnte dies jedoch nicht ausreichend darstellen. Daher werden Zeugen, die den Roller auf dem beigefügten Bild kennen, gebeten sich bei der Polizei zu melden, um die Herkunft des Rollers zu verifizieren. Zeugen können sich telefonisch beim Polizeikommissariat Schiffdorf unter der Nummer 04706/948-0 oder bei der Polizeistation Beverstedt unter der Rufnummer 04747/931730 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell