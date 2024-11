Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Die Polizei rettet Weihnachten - Alljährlicher Malwettbewerb der Polizeiinspektion Cuxhaven (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Die Polizei rettet Weihnachten - Zu diesem Thema möchte die Polizeiinspektion Cuxhaven ab dem 01.12.2024 den alljährlichen Malwettbewerb für die Kinder aus der Stadt und dem Landkreis Cuxhaven starten. Ob die Polizei dem Weihnachtsmann hilft, Geschenke rechtzeitig zu verteilen, den Tannenbaum vor dem Umfallen bewahrt oder den Schlitten auf den richtigen Weg lenkt - den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.

Wir freuen uns auf viele fantasievolle Einsendungen. Die Bilder können bei uns in der Dienststelle in Cuxhaven abgegeben, per Post geschickt oder als Scan an pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de gesendet werden.

Einsendeschluss ist der 18.12.2024, eine Jury wird am Ende das Gewinnerbild küren und im Eingangsbereich der Polizei aushängen. Die Gewinnerin oder den Gewinner erwartet ein tolles Weihnachtsgeschenk von eurer Polizei. Teilnehmen können alle Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren, Einsendeschluss ist der 18.12.2024.

Die Preisverleihung findet am 19.12.2024 um 14:00 Uhr im Polizeigebäude in der Werner- Kammann-Straße 8 in Cuxhaven statt

Teilnahmebedingungen und rechtliche Hinweise findet ihr auf unseren social media Kanälen oder der Homepage:

Instagram

polizei.cuxhaven und polizei.cux.britta

Facebook

facebook.com/polizei.cuxhaven.bs und Polizei Cuxhaven

Homepage https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_cuxhaven_wesermarsch/themen/malwettbewerb-2024-die-polizei-rettet-weihnachten-115886.html

