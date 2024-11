POL-CUX: Verdacht der Urkundenfälschung ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis und Versicherung ++ Offenbar stark betrunkener Fahrradfahrer auf der L135 ++ Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Polizeiinspektion Cuxhaven

Verdacht der Urkundenfälschung auf der BAB 27

Am 29.11.2024, gegen 10:00 Uhr, kontrollierten Beamte des Bundesamtes für Logistik und Mobilität routinemäßig einen LKW auf der BAB 27 (Gemarkung Loxstedt). Bereits hierbei ergaben sich Zweifel am Vorliegen einer gültigen Fahrerlaubnis bei dem 33-jährigen Fahrer des Sattelzuges. Zur Unterstützung wurden Beamte des Polizeikommissariats Geestland hinzugezogen. Bei einer genaueren Betrachtung ergab sich der konkrete Verdacht, dass es sich bei dem vorgelegten Führerschein um eine Totalfälschung handelt. Es wurden entsprechende Strafverfahren aufgrund von Urkundenfälschung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Ohne Fahrerlaubnis und Versicherung auf der BAB 27 unterwegs

Am 29.11.2024, gegen 15:00 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland auf der BAB 27 (Gemarkung Bremerhaven) den PKW einer 26-jährigen Frau aus Bremerhaven. Bereits zu Beginn stellte sich heraus, dass dieser keine vorgeschriebene Haftpflichtversicherung mehr besaß. Entsprechend erfolgte noch vor Ort die Entsiegelung der Kennzeichen. Als die Beamten den durch die Bremerhavenerin vorgelegten Führerschein überprüften, wurde zudem bekannt, dass dieser durch die zuständige Behörde zur Einziehung ausgeschrieben war. Eine Fahrerlaubnis besaß die Fahrzeugführerin bereits länger nicht mehr. Es wurden entsprechende Strafverfahren aufgrund von Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Offenbar stark betrunken mit dem Fahrrad auf der L135 unterwegs

Am 29.11.2024, gegen 22:00 Uhr, wurde der Polizei durch eine Verkehrsteilnehmerin ein augenscheinlich deutlich angetrunkener männlicher Fahrradfahrer mitten auf der Fahrbahn der L135 / Sieverner Straße in 27607 Geestland (OT Langen) gemeldet. Dieser besitze dabei eine so unsichere Fahrweise, dass er bereits andere Verkehrsteilnehmer, und nicht zuletzt auch sich selbst, gefährdet habe. Durch Beamte des Polizeikommissariats Geestland konnte vor Ort ein 36-jähriger Geestländer angetroffen werden. Die Auffälligkeiten bestätigten sich dabei und der Fahrer zeigte sich bereits zu Beginn der Kontrolle äußerst unkooperativ. Ihm wurde eine Blutprobe aufgrund des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge Alkohol entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Das benutzte Fahrrad wurde zwecks Eigentumssicherung zunächst polizeilich sichergestellt. Weitere Zeugen, welche eventuell ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der hiesigen Polizei in Geestland (Telefon 04743-928-0) zu melden.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer in Langen

Am 29.11.2024, gegen 15:00 Uhr, befährt ein 86-jähriger Bremerhavener mit seinem Fahrrad die Imsumer Straße in 27607 Geestland (OT Langen), in Richtung Ortsmitte. Nach aktuellem Stand übersieht er an der Kreuzung zum Ruschkampsweg den vorfahrtsberechtigten PKW einer 68-jährigen Geestländerin und stürzt in Folge der Kollision. Der Bremerhavener wurde dabei schwer verletzt und mittels Rettungswagen einer umliegenden Klinik zugeführt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

