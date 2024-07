Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 75 Jahre alter Pedelec-Fahrer am Montag (29.07.2024) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 17.00 Uhr in Weil im Schönbuch in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Der 75-Jährige fuhr den Breitensteiner Weg in Richtung Hauptstraße entlang, während eine 35 Jahre alte Dacia-Lenkerin in der Seestraße unterwegs war. Mutmaßlich übersah die 35-Jährige den Senior, als sie an einer Einmündung nach links in den Breitensteiner Weg abbiegen wollte und touchierte diesen mit der rechten Fahrzeugseite. Hierdurch stürzte der Radfahrer, der einen Helm trug, und wurde schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 1.200 Euro belaufen.

