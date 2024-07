Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: 58-Jähriger von Unbekanntem angegriffen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Täter, der am Freitag (26.07.2024) einen 58-Jährigen in Asperg angriff. Der Geschädigte hatte sich gegen 23.50 Uhr in der Möglinger Straße ein Fahrzeug gesetzt, um loszufahren, als er unvermittelt von einem maskierten Mann sehr laut angesprochen wurde. Aus noch ungeklärter Ursache schlug der Maskierte dann auf den 58-Jährigen ein, eher er zu Fuß die Flucht ergriff. Zeitgleich soll ein in der Nähe geparkter schwarzer Mercedes losgefahren sein.

Der 58-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden. Insbesondere suchen die Ermittler einen Mann, der zur Tatzeit zu Fuß mit einem Hund in der Möglinger Straße unterwegs gewesen sein soll und mutmaßlich Zeuge des Angriffs wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell