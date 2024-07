POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: 67-jähriger Radfahrer nach schwerem Verkehrsunfall gestorben - KORREKTUR

Ludwigsburg (ots) - Ein 67 Jahre alter Radfahrer, der am Donnerstag (25.07.2024) in einen schweren Verkehrsunfall in der Aldinger Straße in Ludwigsburg verwickelt war, ist am Samstag (27.07.2024) in einem Krankenhaus an seinen lebensbedrohlichen Verletzungen gestorben. Die Pressemitteilung zu dem Verkehrsunfall ...

mehr