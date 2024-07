Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: zwei Jugendliche bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zwei 15-jährige Fahrradfahrer zogen sich am Sonntag (28.07.2024) gegen 19:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Kornwestheim leichte Verletzungen zu. Die beiden Jugendlichen fuhren mit ihren Fahrrädern auf dem Radweg neben der Stammheimer Straße (L1143) aus Richtung Stuttgart-Stammheim kommend in Fahrtrichtung Kornwestheim. Ihnen entgegen fuhr eine noch unbekannte Person mit einem weißen Pkw in Richtung Stuttgart-Stammheim. Aus noch ungeklärten Gründen kam die Person mit dem Pkw plötzlich auf den rechts neben der Fahrbahn verlaufenden Radweg und fuhr dort direkt auf die beiden Jugendlichen zu. Die beiden Radfahrer wichen nach links aus, um nicht mit dem Pkw zu kollidieren. Dabei stießen sie jedoch gegen ein Geländer und stürzten von ihren Fahrrädern. Die unbekannte Person lenkte den Pkw zurück auf die Stammheimer Straße und setzte die Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Die beiden 15-Jährigen zogen sich leichte Verletzungen zu, beide Fahrräder wurden beschädigt. Zu dem flüchtigen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen Pkw mit Ludwigsbuger Kennzeichen gehandelt hat. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zu dem flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen (Tel. 07154 1313-0 oder kornwestheim.prev@polizei.bwl.de).

