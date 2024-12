Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformationen der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 01. Dezember 2024 - Einsatzbedingt leider erst zu einem späteren Zeitpunkt als gewohnt und üblich

Cuxhaven (ots)

+

Diebstahl eines hochwertigen Pkw - Zeugenaufruf

Hemmoor. Von der Außenverkaufsfläche eines Autohändlers in der Gottlieb-Daimler-Straße wurde ein zum Verkauf stehender, zwei Jahre junger Pkw, Mercedes Benz, Typ GLA, Farbe schwarz, im Wert von knapp 40.000,- Euro entwendet, sowie die an einem Vorführwagen befindlichen Kennzeichen. Der Tatzeitraum kann lediglich von Freitagabend, den 22. November, bis Mittwochmorgen, den 27. November 2024, eingegrenzt werden. Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizei in Hemmoor, Tel. 04771/607-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden mögen.

++++++++++

Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt eines Notarztes mit einer leicht verletzten Person

Hemmoor. Am frühen Samstagabend, den 30. November 2024, kam es auf der B73 in Hemmoor, Ortseingang aus Richtung Wingst, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Notarztfahrzeug und einer 55-jährigen Pkw-Führerin. Diese wollte, aus Richtung Wingst kommend, nach links abbiegen und übersah dabei den von hinten, mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn überholenden 56-jährigen Notarzt. Durch die Kollision wurde die 55-Jährige in ihrem Pkw Ford leicht verletzt und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 20.000,- Euro.

++++++++++

Brand eines Pkw - Starke Rauchentwicklung

Cuxhaven. In der Nacht von Freitag, den 29. November, auf Samstag, den 30. November 2024, kam es in der Papenstraße zu einem Pkw-Brand eines Pkw VW Golf. Die Brandursache ist bislang ungeklärt, ein Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden. Infolge der starken Hitzeentwicklung wurde ein weiterer Pkw Audi stark beschädigt. Durch die erhebliche Rauchentwicklung und den Einsatz der Feuerwehr Stadt Cuxhaven und der Freiwilligen Feuerwehr Groden mussten Anwohner mittels Lautsprecherdurchsagen gewarnt, die Fahrbahn stadtauswärts gesperrt und stadteinwärts auf eine Spur verengt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Gesamtschaden beträgt ca. 10.000,- Euro.

++++++++++

Einbruchdiebstahl aus Kellerräumlichkeiten - Zeugenaufruf

Cuxhaven. In der Nacht von Freitag, den 29. November, auf Samstag, den 30. November 2024, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße zu mehreren Kelleraufbrüchen. Diebesgut wurde entwendet.

Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizei in Cuxhaven, Tel. 04721/573-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden mögen.

++++++++++

Alkoholisierter Fahrzeugführer auf BAB 27 - 1.34 Promille - Beleidigung Polizeibeamtin/Polizeibeamter

BAB 27. Am Sonntag, den 01. November 2024, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Geestland gegen 03.08 Uhr ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus Bremerhaven mit seinem Pkw Smart auf, der auf der BAB 27, in Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum, Fahrtrichtung Cuxhaven, extrem dicht auf einen vorausfahrenden Pkw auffuhr, in Schlangenlinie und dabei auch noch zu schnell fuhr, und sein Mobiltelefon nutzte. An der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen wurde der Pkw von der Funkstreife mittels "Bitte folgen" von der Autobahn geleitet. Hierbei fuhr der Fahrzeugführer ebenfalls derart dicht auf den Funkstreifenwagen auf, dass die Fahrzeugführerin des Funkstreifenwagens ihrerseits den Abstand vergrößern musste, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Bei dem 40-Jährigen konnte eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden, die Atemalkoholkonzentration betrug 1,34 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Im Anschluss beleidigte der Bremerhavener die eingesetzten Beamten über den Polizei- Notruf. Unterschiedliche Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

++++++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell