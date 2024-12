Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr durch ausgehobenen Schachtdeckel in der Neufelder Straße in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am heutigen Dienstagmorgen (03.12.2024) bemerkte ein Verkehrsteilnehmer gegen 05:30 Uhr einen massiven Schachtdeckel (Gullideckel) auf dem Rad-/Gehweg an der Neufelder Straße in Höhe der Baustelle des Holzheizkraftwerkes in Cuxhaven. Eine Absuche im Nahbereich ergab, dass der Deckel (ca. 60cm Durchmesser) auf der Fahrbahn fehlte und dort sich damit ein großes Loch in der Fahrbahn befand.

Mit Hilfe eines weiteren Verkehrsteilnehmers konnte der massive Deckel wieder eingesetzt werden.

Es handelt sich bei solchen Aktionen in keinster Weise um einen Streich sondern um einen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr mit erheblichem Gefahrenpotential. Zeugen werden daher gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

