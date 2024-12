Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten und hohen Sachschäden im gesamten Landkreis und der BAB27

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven/BAB27. Am gestrigen Dienstag kam im gesamten Landkreis und auf der BAB27 zu mehreren Verkehrsunfällen. Dabei wurden mehrere Personen leicht verletzt, es entstanden hohe Sachschäden.

Gegen 08:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im einspurigen Baustellenbereich der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven Süd und Geestemünde. Drei Fahrzeuge, ein Audi, ein Renault und ein VW fuhren hintereinander, als der Audi unvermittelt bremste. Der 63-jährige Oldenburger konnte seinen Renault noch rechtzeitig abbremsen, um nicht auf den vorausfahrenden Audi aufzufahren. Dem 21-jährigen Nordenhamer gelang dies mit seinem VW Polo nicht und fuhr auf den Renault auf. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro Schaden. Der VW wurde durch das Auffahren an der Front so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Alle Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Gegen 16:10 Uhr kam es in Cadenberge auf der Stader Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Frau aus Deinste (Kreis Stade) wollte mit ihrem PKW nach links in die Schulstraße abbiegen und übersah aus bislang unbekannten Gründen den entgegenkommenden PKW eines 57-jährigen Mannes aus der Wingst. Durch den Unfall wurden beide Personen leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Gegen 21:00 Uhr ereignete sich auf der Fickmühlener Straße zwischen den Ortschaften Fickmühlen und Neuenwalde ein Verkehrsunfall mit mehreren Wildschweinen. Diese kreuzten in einer Gruppe die Fahrbahn, als ein 18-jähriger Schiffdorfer mit seinem PKW VW in Richtung Fickmühlen fuhr. Durch den Zusammenprall löste der Airbag des Caddy aus und der Fahrzeugführer wurde leicht an den Armen verletzt. Der VW war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf 2.000 Euro geschätzt. Die verendeten Wildschweine wurden anschließend durch einen Jagdpächter der fachgerechten Entsorgung zugeführt.

Gegen 21:30 Uhr kam es im Bereich der Einmündung Große Hardewiek/B73 in Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Cuxhavener wollte mit seinem PKW trotz roter Ampel nach links auf die B73 abbiegen und kollidierte hierbei mit dem PKW eines 43-jährigen Cuxhaveners. Beide Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Beim Unfallverursacher wurde eine Alkoholisierung festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 7.500 Euro geschätzt.

Gegen 22:30 Uhr kam es im Bereich des Feuerwegs in Nordholz zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Mann aus Möckern (Sachsen-Anhalt) kollidierte hierbei beim Abiegen mit dem vorfahrberechtigten PKW einer 34-jährigen Frau aus der Wurster Nordseeküste. Die Frau wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell