Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240919 - 0922 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Festnahme nach Diebstahl aus Hotel mithilfe der Videoschutzanlage (VSA)

Frankfurt (ots)

(ma) Gestern Abend (18. September 2024) nahm die Polizei einen Mann fest, der im Verdacht steht, in der Nacht zuvor einen Diebstahl aus einem Hotelzimmer begangen zu haben. Einen entscheidenden Beitrag leisteten die Videoschutzanlagen im Bahnhofsviertel.

Am Mittwochvormittag erstattete ein, aus Frankreich stammendes Pärchen, auf dem 4. Polizeirevier Anzeige, da aus ihrem Hotelzimmer in der Mannheimer Straße in der Nacht von Dienstag (17. September 2024) auf Mittwoch (18. September 2024) diverse Gegenstände entwendet worden waren.

Die Polizei sicherte daraufhin entsprechendes Videomaterial des Hotels, auf welchem ein Tatverdächtiger zu sehen war.

Im Zuge der Sichtung der Videoschutzanlage im Bahnhofsgebiet, erkannten Polizisten den Tatverdächtigen wieder. Die umgehend entsandte Streife nahm den 26- jährigen Mann im Bereich der Taunus-/ Moselstraße fest. Bei ihm fanden die eingesetzten Beamten Teile des Diebesguts und stellten dieses sicher.

Da der Tatverdächtige über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik verfügt, wurde er zwecks richterlicher Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell