POL-F: 240918 - 0919 Frankfurt - Flughafen: Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt

Frankfurt (ots)

(yi) Am Dienstagmorgen (17. September 2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Einsatzfahrzeug der Polizei und einem PKW. Hierbei verletzten sich zwei Personen leicht.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr das Einsatzfahrzeug gegen 09:30 Uhr unter Verwendung von Blaulicht und Martinshorn die Elly-Beinhorn-Straße in Richtung Cargo City Süd Tor 32. Eine 63-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr mit ihrem Auto von der Bundesautobahn 5 kommend in den Kreuzungsbereich in Richtung "Am Luftbrückendenkmal".

Als das Einsatzfahrzeug in den Kreuzungsbereich einfuhr, kollidierte dieses mit dem Auto der 63-Jährigen, welche sich hierbei leicht verletzte. Der 35-jährige Fahrer des Polizeifahrzeuges verletzte sich ebenfalls leicht. Rettungskräfte versorgten die Verletzten. Die Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 50.000 Euro.

