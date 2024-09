Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240917 - 0916 Frankfurt - Niederursel: Falsche Handwerker

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Montagnachmittag (16. September 2024) erbeuteten zwei "Handwerker" unter dem Vorwand, Handwerksarbeiten ausführen zu müssen, mehrere tausend Euro.

Die falschen Handwerker klingelten gegen 16:00 Uhr an der im "Gerhart-Hauptmann-Ring" befindlichen Wohnungstür. Als die 98-jährige Dame öffnete, gaukelten die Männer vor, Handwerksarbeiten in der Wohnung verrichten zu müssen. Während einer der beiden die Geschädigte ablenkte, durchwühlte sein Komplize die Wohnung und entnahm Bargeld in Höhe mehrerer tausend Euro. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Hinweis der Polizei:

Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder in Ihre Wohnung. Täter und Täterinnen geben oftmals vor, Handwerker, Mitarbeiter, hilfebedürftig oder von der Polizei zu sein, um in ihre Wohnung und an ihre Wertsachen zu gelangen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell