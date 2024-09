POL-F: 240917 - 0915 Frankfurt - Eschersheim: Lovescam

Frankfurt (ots) - (ma) In der Nacht von Montag (16. September 2024) auf Dienstag (17. September 2024) kam es gegen 00:30 Uhr zu einem Mülltonnenbrand in der Rödelheimer Landstraße. Zwei auf einem separaten Abstellplatz befindliche Mülltonnen gerieten aus bislang ungeklärter Ursache in Brand und brannten vollständig ab. Es entstand kein Gebäudeschaden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen ...

