Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240917 - 0912 Frankfurt - Ginnheim: Zettel mit volksverhetzendem Inhalt an Moschee - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Montagmittag bemerkten Zeugen gegen 13:00 Uhr einen Zettel mit volksverhetzenden Inhalten an der Eingangstür der Moschee in der Raimundstraße.

Der Zettel muss zwischen 06:00 - 13:00 Uhr dort angebracht worden sein.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen, die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755-54099 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell