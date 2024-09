POL-F: 240916 - 0909 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Widerstand nach vorangegangener Bedrohung

Frankfurt (ots) - (ma) Am Sonntagmorgen (15. September 2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Die Beteiligten verletzten sich hierbei. Gegen 03:15 Uhr befuhren ein 24-jähriger Mann und sein 61-jähriger Beifahrer in einem Fiat auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln den mittleren Fahrstreifen, während der 24-jährige BMW-Fahrer und sein 23-jähriger ...

mehr