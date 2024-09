Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240916 - 0908 Frankfurt - Bundesautobahn 3: schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(ma) Am Sonntagmorgen (15. September 2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Die Beteiligten verletzten sich hierbei.

Gegen 03:15 Uhr befuhren ein 24-jähriger Mann und sein 61-jähriger Beifahrer in einem Fiat auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln den mittleren Fahrstreifen, während der 24-jährige BMW-Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer die rechte Spur befuhren.

Nach aktuellen Erkenntnissen zog der Fiat-Fahrer in Höhe der Anschlussstelle Offenbach nach rechts, übersah den dort fahrenden BMW und kollidierte mit diesem. Der BMW drehte sich hierbei. Der Fiat-Fahrer schob diesen vor sich her, bis sich der 24-jährige BMW-Fahrer überschlug und auf dem Dach liegen blieb, während der Fiat links mit der Betonleitwand kollidierte und dort zum Stehen kam.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem 24- jährigen Fiat-Fahrer eine Alkoholisierung fest, sodass er zwecks einer Blutprobenentnahme in das Polizeipräsidium Frankfurt am Main verbracht wurde. Hier stellte sich zudem heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Aufgrund der unübersichtlichen Situation an der Unfallstelle suchten Rettungskräfte die umliegenden Wald- und Grünflächen nach weiteren möglichen Insassen ab. Hier trafen die Rettungskräfte auf eine weitere verletzte Person, welche sie in einer unbekannten Sprache ansprach und auf die Unfallstelle deutete, sodass aktuell davon ausgegangen wird, dass sich diese Person ebenfalls im BMW befunden hat. Den 23- Jährigen erstversorgten die Rettungskräfte, wie die anderen drei Unfallbeteiligten, ebenfalls. Da sich der Verdacht des illegalen Aufenthaltes in der Bundesrepublik ergab, brachten die Beamten den 23-Jährigen in das Polizeipräsidium Frankfurt am Main.

Einsatzkräfte sperrten die BAB 3 in Fahrtrichtung Köln für ca. 8 Minuten bis 03:50 Uhr voll und gaben diese nach kurzer Zeit komplett frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell