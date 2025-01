Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Bus gestreift, Zeugen gesucht

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Lyzeumstraße auf Höhe des Schlosses Rastatt ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Auto. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Linienbus in Fahrtrichtung Rastatt Innenstadt, als ihm gegen 15:35 Uhr ein Pkw entgegenkam und sich die beiden Verkehrsteilnehmer aufgrund der geringen Breite der Fahrbahn an dieser Stelle gestreift haben sollen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer: 07222 761-0 zu melden.

